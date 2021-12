Após clássico, Bahia abre maior distância para o Vitória em 3 meses

Na gangorra do Campeonato Brasileiro, o rendimento de Bahia e Vitória voltou a mudar e a posição das equipes foi novamente alterada na tabela após o clássico do domingo, 23, que o Tricolor venceu por 2 a 1.

Com isso, o Tricolor tornou a abrir vantagem para o rival: o Esquadrão soma 38 pontos – 5 a mais que o Leão – e está na 12ª colocação. Já o Rubro-Negro tem 33 pontos e abre a zona do rebaixamento.

É verdade que o Bahia esteve à frente do Vitória em praticamente todas as rodadas do Brasileirão.

No último Ba-Vi, em julho, o empate em 0 a 0 manteve os dois próximos, com dois pontos de diferença. O Tricolor era o porteiro do Z-4, enquanto o Leão era o 18º colocado.

A maior distância entre as duas equipes foi de sete pontos, que o Esquadrão conseguiu abrir na 15ª e 16ª rodadas.

O Vitória teve sua melhor colocação no torneio após vencer o Botafogo, por 3 a 2, no Engenhão, no último dia 1º. Com o resultado, o Leão passou o Bahia e saltou para a 11ª posição, a mais alta desde o início do campeonato.

Mas a dianteira durou pouco, já que o Rubro-Negro teve uma queda abrupta de rendimento: perdeu dois jogos em casa, empatou um fora e perdeu o clássico. De 12 pontos disputados, levou um.

Previsões

Para as oito rodadas finais, a situação ainda é de fazer contas – muito por causa da tabela embolada, com várias equipes com pontuação aproximada.

O Bahia tem a vida mais tranquila, pois está a sete dos 45 pontos – o total estimado para fugir do rebaixamento. Para o técnico Paulo Cesar Carpegiani, o foco do Tricolor é pensar jogo a jogo. “Esse foi o primeiro jogo que disputamos valendo seis pontos, com aquela turma mais de baixo. É óbvio que aspiramos a alguma coisa, mas neste momento temos que dar o passo na escada sem subir dois degraus”, explicou.

Já o Vitória precisa de 12 pontos e reverter a péssima campanha em casa. Para Mancini, o objetivo segue o mesmo. “Nós nunca deixamos de saber que a nossa meta era chegar a 45 pontos. Então, faltam 12 ainda. Em cima disso, a gente vai brigar até o final. Eventualmente, a gente pode entrar ou sair da zona, mas o que importa é chegar ao final fora dela”, ressaltou.

