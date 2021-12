Após cirurgia, Federer confirma volta às quadras no Masters 1000 de Miami

O retorno de Roger Federer às quadras está definido e será na próxima semana. O tenista suíço, dono 17 títulos dos torneios do Grand Slam, vai participar do Masters 1000 de Miami, encerrando um período de ausência que vem desde o Aberto da Austrália.

A confirmação da presença de Federer em Miami foi dada por seu agente, Tony Godsick, nesta quinta-feira. O suíço passou por cirurgia no joelho no mês passado e não atua desde que foi derrotado nas semifinais do Aberto da Austrália pelo sérvio Novak Djokovic, em 28 de janeiro.

Em recuperação, Federer não participou nas últimas semanas dos Torneios de Roterdã e de Dubai, além do Masters 1000 de Indian Wells, que ainda está sendo disputado, mas agora vai jogar em Miami.

Federer, aliás, já venceu duas vezes o torneio que marcará a sua volta às quadras, em 2005 e 2006. O suíço parou nas quartas de final na edição desde 2014 desse Masters 1000, mas no ano passado optou por não jogar em Miami.

Em Montecarlo

Além da confirmação da sua volta às quadras em Miami, Federer também oficializou nesta quinta a sua participação no Masters 1000 de Montecarlo, no próximo mês, disputado em quadras de saibro.

Com isso, nove dos dez primeiros colocados no ranking da ATP vão participar do torneio - o japonês Kei Nishikori, número 6 do mundo, será o único tenista do Top 10 ausente. Federer nunca foi campeão em Montecarlo, tendo perdido quatro finais, sendo três para Rafael Nadal e uma para Stan Wawrinka, em 2014.

