Após chuvas, Argentina e Colômbia retiram treinos da Arena Fonte Nova

As delegações da Argentina e da Colômbia foram orientadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a não realizarem os treinos de reconhecimento no gramado da Arena Fonte Nova, por conta das chuvas que atingem Salvador ao longo da semana.

As seleções que se enfrentam no próximo sábado, 15, às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa América, realizariam as atividades nesta sexta-feira, 14, (colombianos de manhã e argentinos à tarde), mas as chuvas que atingem Salvador aumentaram a preocupação com o estado do gramado e a decisão da Conmebol foi preservar o palco da partida.

Assim, a Argentina treina no Barradão e a Colômbia em Pituaçu, onde já haviam feito todas as quatro sessões de treino anteriores após o desembarque no Brasil.

Somente os técnicos Lionel Scaloni (Argentina) e Carlos Queiroz (Colômbia), irão à Arena Fonte Nova para entrevistas coletivas no fim da tarde

