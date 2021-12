Uma fratura semelhante a que sofreu o lutador Anderson Silva tirou o israelense Rafi Dahan dos gramados por tempo ainda indeterminado. Isso aconteceu no domingo, 9, na partida entre Maccabi Haifa e Bnei Yehuda, pelo campeonato local.

Dahan estava com a bola dominada quando o espanhol Rubén Rayos, ex-atleta do Barcelona B, deu uma entrada criminosa no adversário e fraturou a perna direita do israelense. Rayos recebeu cartão vermelho direto e uma confusão se formou no gramado enquanto Dahan se contorcia de dor.

O israelense, que estava de casamento marcado para o dia 25 de março, teve que adiar a cerimônia por conta do processo de recuperação - que ainda não foi definido pelos médicos - e disse que não vai perdoar o agressor.

"Rayos tentou terminar minha carreira. Nunca vou perdoá-lo. Foi um crime", comentou indignado a uma emissora local.

Da Redação Após carrinho, atleta tem fratura semelhante a Spider. Veja!

