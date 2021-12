Após atraso e vaia, carros da Stock Car ganham as pistas

Apesar do atraso de quase uma hora por conta da chuva, a largada da Stock Car GP Bahia, no circuito de rua de Salvador, teve início às 11h27 deste domingo, 19. Átila Abreu conseguiu a pole position na corrida deste sábado, 18, e larga na frente dos adversários. Faltando pouco mais de 21 minutos para o fim da prava, o baiano Patrick Gonçalves beteu o carro e abandonou a corrida.

Atraso - Prevista para ter início às 10h30, a direção de provas anunciou a necessidade de retardar o começo da corrida minutos antes do horário marcado, para observar melhor as condições do tempo. A largada foi remarcada por três vez (10h45, 11h07 e 11h20). O público vaiou os atrasos.



A chuva, que ainda atinge Salvador, tira a visibilidade dos pilotos e deixa o asfalto escorregadio no Centro Administrativo da Bahia (Av. Paralela), onde o evento é realizado. Por conta do risco para os pilotos, o safety car precisou entrar na pista para avaliar as condições de segurança.



Em decorrência da demora, as pessoas ficaram inquietas e formaram longas filas nos stands de venda de comidas e bebidas.



A precisão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), é de tempo nublado com chuva esparsa ao longo do dia. Temperatura mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

* Com informações de Fábio Bittencourt.

