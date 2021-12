Após ameaças, clube apaga postagem sobre Dia do Orgulho Gay

A Desportiva, clube do Espírito Santo, teve que apagar uma postagem em relação ao Dia do Orgulho Gay de suas redes sociais. Isso porque a página do clube no Instagram foi alvo de ameaças devido a um termo que o time utilizou na publicação.

“Somos grenás, somos Tiva, somos Diva, somos todos. Somos de todos. Sempre! Contra toda a forma de preconceito”, disse o clube no post. Porém, o termo diva é uma ofensa homofóbica utilizada por rivais da Desportiva. Assim, torcedores do time se sentiram ofendidos e o clube afirmou que passou a receber ameaças.

O time se defendeu alegando que a intenção era de diminuir o preconceito nos estádios. Momentos depois, o clube apagou a postagem.

adblock ativo