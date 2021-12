Após conseguir o acesso para a terceira divisão nacional, o sonho da Juazeirense de conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro terminou no domingo, 27, depois da derrota por 2 a 0 para o Globo-RN, na partida de volta da semifinal, realizada no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim.

Thiago Conceição* Após acesso, Juazeirense dá adeus ao título da Série D

Apesar da vantagem construída no primeiro jogo, no qual, dentro dos seus domínios, venceu o Globo por 3 a 1, resultado que o classificaria mesmo com uma derrota por um gol de diferença, o Cancão não soube administrar o ritmo da partida e sofreu pressão assim que a bola começou a rolar.

Aos 13 minutos, depois de uma cobrança de falta rápida do Globo, o volante Reinaldo recebeu e chutou no ângulo para abrir o marcador.

Daí em diante, o time do Rio Grande do Norte passou a tocar a bola na intermediária da Juazeirense e criou as melhores chances do primeiro tempo. Tímido nas poucas vezes em que partiu em contra-ataque, o visitante baiano pouco ameaçou. O lance mais efetivo foi do atacante Alex, em chute de longe sem direção.

No segundo tempo, assim como no começo da partida, o Globo se lançava ao ataque e a Juazeirense ficava na espera de uma roubada de bola para sair em velocidade.

No entanto, após perder uma boa oportunidade com o chute de longe de Júnior Gaúcho, aos 20 minutos, a Juazeirense levou o segundo gol, um verdadeiro balde de água fria para os planos do técnico Carlos Rabello.

Depois do cruzamento na área realizado por Renatinho Carioca, a bola sobrou livre para Tiago Lima colocar o 2 a 0 no placar, jogados 26 minutos da etapa final.

Para tentar mudar a história da partida, Rabello tirou Waguinho e colocou o atacante Dudu Itapajé, que não conseguiu mudar a história para o time baiano. Com o apito final, terminou a trajetória do Cancão na competição.

Planejamento

Com o objetivo do acesso para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro alcançado, a Juazeirense já se prepara para organizar o time para a próxima temporada.

“Apesar da derrota, estou feliz com a classificação da equipe para a Série C. Na quarta, vai ser feita uma reunião com todos os jogadores e diretores do clube. O objetivo é traçar as metas para as próximas competições. Além disso, até outubro já vou ter noção de quais jogadores permanecem no elenco para a Série C”, explicou Roberto Carlos, presidente do Cancão de Fogo.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

