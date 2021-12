Após 51 anos, Bahia volta a sediar os Jogos Brasileiros Universitários

Depois de 51 anos, a Bahia está pronta para receber os Jogos Universitários Brasileiros. O torneio será realizado entre os dias 21 e 27 de outubro e vai reunir cerca de 2.500 estudantes atletas de todo País.

Ao todo, serão 13 modalidades esportivas em disputa: JUBs acadêmico – disputa de artigos científicos relacionados ao esporte/saúde –, basquete, basquete 3×3, cheerleading, jogos eletrônicos (FIFA e League of Legends), futsal, handebol, judô, karatê, natação, vôlei e vôlei de praia.

Os jogos irão ocorrer em diversos equipamentos esportivos espalhados por Salvador e Lauro de Freitas, como o Centro Pan-Americano de Judô, Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Ginásio da Adelba, AAB, UFBA, Ginásio de Lauro de Freitas, IFBA, Praia da Ribeira, entre outros.

Cerca de 170 atletas de 20 instituições de ensino universitário irão disputar os JUBs. Na Bahia, as competições são organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

