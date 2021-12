Após 5º título, Hamilton é premiado pela FIA como Personalidade do Ano

A cerimônia de premiação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aos melhores do ano foi mais um momento de celebração para Lewis Hamilton em 2018. O piloto britânico, que conquistou o seu quinto título mundial nesta temporada, teve seu desempenho reconhecido ao ser escolhido a "Personalidade do Ano".

Hamilton já havia recebido a honraria em 2014, mas a FIA tinha optado por premiar o holandês Max Verstappen nos últimos três anos. Dessa vez, porém, o pentacampeonato mundial, que igualou o número de conquistas do argentino Juan Manuel Fangio, levou o piloto britânico a ser homenageado na festa realizada em São Petersburgo, na Rússia, na noite de sexta-feira.

O quinto título consecutivo do Mundial de Construtores pela Mercedes também mereceu uma lembrança. E o diretor-executivo e o presidente não-executivo da Mercedes, Toto Wolff e Niki Lauda, respectivamente, foram agraciados com o Prêmio do Presidente, dado por Jean Todt, que comanda a FIA, após a equipe igualar o feito de conquistas seguidas na Fórmula 1 da Ferrari, exatamente quando a equipe era dirigida pelo francês. Lauda, ainda em recuperação de transplante de pulmão, não participou da cerimônia.

"Foi uma temporada inacreditável. Eu gostei da batalha com a Ferrari? Não, foi muito difícil. Mas se eu olhar para trás, não teria feito de outra maneira. É o que é a Fórmula 1. É o auge do automobilismo e você espera que seus concorrentes sejam muito fortes. No fim, torna o resultado final ainda mais agradável", disse Wolff.

Entre outros premiados, destaque também para Charles Leclerc, escolhido o Novato do Ano. O piloto monegasco já havia recebido o prêmio no ano passado, quando foi o campeão da Fórmula 2. E agora foi reconhecido após ser o 13º colocado na sua temporada de estreia na Fórmula 1, pela Sauber - na próxima, competirá pela Ferrari.

