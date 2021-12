Após 5 anos, Coutinho dá fim a jejum sem gols de falta na seleção

O Brasil voltou a vencer uma partida após um jejum que durava desde a conquista da Copa América, no meio do ano. Mas nesta terça-feira, 19, contra a Coreia do Sul, além de garantir uma vitória depois de cinco jogos, a seleção quebrou outro jejum curioso. O de não marcar um gol de falta há 5 anos.

Com o placar final de 3 a 0, um dos gols surgiu dos pés de Philippe Coutinho após Fabinho sofrer uma falta próximo a meia lua aos 33 minutos do 1º tempo. Batendo no ângulo do goleiro Jo Hyen-Wooque, Coutinho quebrou uma série de 72 jogos da seleção brasileira sem marcar a partir da cobrança direta com bola parada. O meia atacante do Bayern de Munique ainda quebrou um jejum pessoal. Ele não marcava um gol pela seleção há dez jogos.

O último gol do Brasil em cobrança de falta havia sido marcado por Neymar, em um amistoso contra a Colômbia no dia 5 de setembro de 2014.

adblock ativo