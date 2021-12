Após 4ª etapa, australiano lidera Volta da França

O australiano Simon Gerrans assumiu a liderança geral da Volta da França, e vestiu a camisa amarela, ao fim da quarta etapa da tradicional competição. Ele foi alçado à primeira colocação por causa da vitória da sua equipe, a Orica-GreenEdge, na prova contra o relógio disputada em Nice nesta terça-feira, 2.

Orica, da Austrália, venceu a disputa ao superar a equipe Omega Pharma-Quickstep no trecho de 25 km pelas ruas de Nice. Os quatro primeiros times encerraram a etapa com apenas 10 segundos de diferença. A Orica chegou em primeiro com o tempo de 26min25s.

Com o resultado, a equipe colocou no topo da classificação geral três dos seus ciclistas. Atrás de Gerrans estão o sul-africano Daryl Impey e o suíço Michael Albasini. Eles desbancaram o belga Jan Bakelants, que vinha sendo o detentor da camisa amarela, concedida ao líder da Volta da França.

Gerrans, de 33 anos, assumiu a liderança por causa dos últimos resultados. Na segunda-feira, ele havia surpreendido ao vencer a terceira etapa, de 145,5 km, entre as cidades de Ajaccio e Calvi. Nesta terça, ele confirmou o bom momento na prova.

adblock ativo