Após 38 anos, Flamengo conquista o bi da Libertadores

Qual seria o roteiro perfeito para um jogo ficar marcado como um dos maiores da história? O Flamengo respondeu a pergunta no último sábado, 23, em menos de cinco minutos, ao marcar os dois gols da virada nos instantes finais, derrubar o então atual campeão, River Plate, e voltar a conquistar a Libertadores após 38 anos.

Um primeiro tempo fraco. Um miolo de jogo ainda tímido. Um final avassalador. E o Brasil voltou a ser rubro-negro por um dia. Dois, aliás, pois hoje os heróis – incluindo Gabigol, o autor dos gols do triunfo histórico por 2 a 1, e Bruno Henrique, eleito o craque da competição – voltam de Lima, local da decisão, ao Rio de Janeiro para uma recepção inesquecível.

Assim como em 1981, quando o lendário time de Zico & Cia. superou o Cobreloa e acabou campeão mundial, o Fla pode ter pela frente na edição deste ano o mesmo Liverpool que naquela ocasião foi trucidado: 3 a 0. Por que duvidar deste fenomenal time, agora?

Início complicado

O comecinho do jogo deu a falsa impressão de que o Flamengo poderia fazer com o River o mesmo que impõe à maioria dos seus rivais no futebol brasileiro: uma blitz feroz que, geralmente, termina em gol. Porém, o cenário favorável durou apenas cinco minutos.

E esse ‘domínio’ não gerou ao Rubro-Negro nenhuma chance de gol. O ritmo foi caindo e os argentinos tomaram, gradualmente, conta da partida. A principal arma eram as bolas recuperadas em área perigosa, como ocorreu no lance do gol, aos 14 minutos. Filipe Luis chegou a cortar uma investida do River, mas Enzo Pérez retomou a bola e passou para Nacho Fernández, que tocou para o meio da área. Aí, Suárez fez corta-luz, enganou Willian Arão e Gérson, e a chance se ofereceu para Borré, que a abraçou com um chute preciso, no contrapé do goleiro Diego Alves.

Depois do gol, o River Plate seguiu se aproveitando dos cochilos rubro-negros para ameaçar. Aos 20 minutos, Marí conseguiu bloquear a finalização de De la Cruz, após passe de Suárez. Aos 26, o mesmo De la Cruz desarmou Éverton Ribeiro e tocou para Suárez, que finalizou da entrada da área. A bola desviou e parou na rede pelo lado de fora. Os argentinos ainda assustaram em outro contra-ataque, aos 36 minutos. Palacios arriscou de longe e a bola passou perto da trave.

O Flamengo parecia perdido, nervoso. Terminou o primeiro tempo sem criar nenhuma chance de gol e com apenas uma finalização tentada (fora do alvo). Mas o técnico Jorge Jesus apostou no mesmo time para a etapa final.

A confiança depositada pareceu dar certo, já que Gabriel chutou a primeira bola a gol do Fla logo no segundo minuto. Armani defendeu sem dificuldade. Mas o River respondeu em finalizações de fora de Suárez e Palacios, e se manteve firme. Ainda assim, o Flamengo achou espaço para criar sua primeira grande oportunidade na partida, aos 11 minutos. Bruno Henrique arrancou, adentrou a área e tocou para o meio. Arrascaeta furou, Gabriel carimbou a zaga e, na sobra, Éverton Ribeiro chutou para grande defesa de Armani.

Ainda não era o momento do Fla, mas ele logo chegaria. Na metade final do segundo tempo, o River perdeu gás e a fera rubro-negra acordou. Após ataques desperdiçados na hora ‘H’, o empate saiu em lance que envolveu os três principais jogadores do time, aos 43. Bruno Henrique avançou e tocou para Arrascaeta, que conseguiu desviar de biquinho para Gabriel completar.

Faltava pouco, mas a prorrogação não seria necessária. Aos 46, Gabigol fez a nação rubro-negra explodir por todo o planeta. Ele ganhou disputa com Pinola e fuzilou. Tirou a camisa. Enlouqueceu. Acabou expulso antes do apito final, junto com Palacios, do River. Quem se importa? O Flamengo, clube do povo, a maior torcida do país, volta ao topo da América do Sul.

FLAMENGO 2x1 RIVER PLATE

FLAMENGO

Diego Alves

Rafinha

Rodrigo Caio

Pablo Marí

Filipe Luis

Willian Arão (Vitinho)

Gérson (Diego)

Éverton Ribeiro

Arrascaeta

Bruno Henrique

Gabriel

T: Jorge Jesus

RIVER PLATE

Armani

Montiel

Martínez

Pinola

Casco (Díaz)

Nacho Fernández (Álvarez)

Enzo Pérez

Palacios

De La Cruz

Borré (Pratto)

Suárez

T: Marcelo Gallardo

GOLS: Borré, aos 14 minutos do 1º tempo; Gabriel, aos 43 e a os 46 minutos do 2º tempo

LOCAL: Estádio Monumental de Lima (Peru) ÁRBITRO: Roberto Tobar

ASSISTENTES: Christian Schiemann e Claudio Rios (Trio do Chile)

CARTÕES AMARELOS: Pablo Marí, Gabriel e Rafinha (Flamengo); Casco, Enzo Pérez e Suárez (River Plate)

CARTÕES VERMELHOS: Gabriel (Flamengo); Palacios (River Plate)

