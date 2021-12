Após 3 pódios seguidos, Vettel sonha com 1ª vitória na Itália pela Ferrari

Na caça a Lewis Hamilton na briga pelo título da temporada 2018 da Fórmula 1, Sebastian Vettel tem um retrospecto de peso no GP da Itália, prova que será disputada no próximo domingo no circuito de Monza e a qual já venceu em três oportunidades. E a corrida provoca ainda mais expectativa no piloto alemão por ser realizada na "casa" da Ferrari, a sua equipe.

Além disso, Vettel chega para o GP da Itália embalado pela vitória no último fim de semana na Bélgica, o que diminuiu a sua desvantagem na classificação do campeonato para 17 pontos em relação a Hamilton - 231 a 214. O cenário parece ser favorável para o alemão, mas ele descarta o favoritismo.

Na sua quarta temporada na Ferrari, Vettel espera ir ao pódio pela quarta vez seguida no GP da Itália, ainda que não tenha vencido em nenhuma dessas oportunidades, algo que ele espera conseguir agora. "Dessa vez, quero algo mais do que o pódio", afirmou.

Vettel possui relação especial com o GP da Itália, pois foi lá que o alemão conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, em 2008. Ele voltaria a ganhar a prova mais duas vezes, em 2011 e 2013, ambas pela Red Bull, mas relembra que não recebeu o mesmo carinho dos fanáticos torcedores italianos nessas conquistas, cenário que com certeza será diferente se triunfar no domingo com o carro da Ferrari.

"Depende muito da cor do carro e do seu motor. Em 2008, eu corria por uma equipe italiana com um motor italiano. Em 2013, eles não estavam tão felizes, não sabia bem a razão, não sabia o que havia feito de errado", brincou.

As atividades do fim de semana do GP da Itália se iniciam nesta sexta-feira com a realização de dois treinos livres no circuito de Monza, sendo o primeiro deles às 6 horas (de Brasília). A largada da corrida foi agendada para as 10h10 de domingo.

