Após 25 anos, representante da família Gracie volta a vencer no UFC

Depois de 25 anos longe dos octógonos, a família Gracie ganhou, na madrugada desta segunda-feira, 18, mais um representante no octógono. Filho do ex-lutador, Rickson Gracie, Kron Gracie foi o responsável pela quebra desse jejum contra o norte-americano Alex Cáceres, no UFC Phoenix.

Estreando na categoria, Kron não precisou de muito tempo para dominar o seu adversário. Com uma envergadura 14 centímetros inferior ao americano, o jeito foi levar a luta para o solo, local onde a família Gracie é reconhecida mundialmente.

O carioca esperou o momento certo e, com pouco mais de dois minutos de luta, após desviar de um soco desferido por Cáceres, efetuou a derrubada, aplicando um mata-leão que obrigou o rival a desistir do combate, ainda no primeiro round.

Com essa vitória, Kron continua invicto no MMA, vencendo todas as cinco lutas que disputou até agora. Antes de sua estréia pelo UFC, o brasileiro chegou a ficar mais de dois anos sem lutar, quando venceu o japonês, Tatsuya Kawajiri, pelo Rizin Fighting.

A última vitória de um Gracie no palco mais famoso do MMA, foi em 1995. Na ocasião, o tio de Kron, Royce Gracie, venceu o americano Dan Severn, por submissão, em luta válida pelo UFC 4.

Entre as vitórias de Royce e Kron, outros três lutadores que carregam o sobrenome da família subiram no octógono do Ultimate Fighting, mas saíram derrotados: Renzo, Roger e Rolles. Além do próprio Royce, que voltou a categoria em 2006, quando foi derrotado por Matt Hughes.

Após o final da luta, o carioca afirmou em entrevista ao canal Combate, que pretende lutar novamente no UFC Curitiba, em maio, na Arena da Baixada. "É em maio, né? Eu acho que seria bom. Seriam três meses. Tenho condições de lutar em maio, com certeza. Lutei nos EUA, Japão, agora Brasil. O mundo todo", declarou.

