Após 22 anos, Williams terá 1ª mulher em treinos da F1

A Williams fez história nesta segunda-feira, 24, ao anunciar que a equipe terá a primeira mulher em 22 anos a participar de um final de semana de corrida da Fórmula 1. Trata-se da britânica Susie Wolff, que participará da primeirão sessão de treinos livres de duas provas do Mundial deste ano, marcado para começar no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.

A F1 não tem uma piloto vista na pista em um final de semana de corrida desde quando a italiana Giovanna Amati participou, em 1992, pela Brabham, de três treinos classificatórios do campeonato daquele ano, quando não teve sucesso e ficou fora do grid de largada na África do Sul, no México e no Brasil.

Susie já havia sido contratada anteriormente como piloto de desenvolvimento da Williams, mas a sua participação em dois treinos livres do Mundial de 2014, em provas ainda não confirmadas pela equipe, ampliará o seu papel na função. Ela acabou tendo a sua continuidade confirmada pela equipe inglesa após ter impressionado no último teste para jovens pilotos da F1, realizado no ano passado, em Silverstone, na Inglaterra.

Com 31 anos de idade, Susie é esposa de Toto Wolff, ex-diretor-executivo da Williams e hoje diretor esportivo da Mercedes. E agora festeja o fato de que ficará mais em evidência ao ir para pista em dois finais de semana de corrida, embora a equipe de Grove admita que não há qualquer perspectiva de a britânica um dia se tornar titular da escuderia.

"Estou grata pelo apoio e confiança que a Williams continua a colocar em mim e 2014 promete ser um marco importante na minha carreira. Minhas responsabilidades têm aumentado dentro da equipe, culminando com a oportunidade de testar o carro em Silverstone e realizar testes aerodinâmicos em linha reta na temporada passada", afirmou Susie, que depois enfatizou: "Participar de duas sessões livres com mais um dia inteiro de testes nesta temporada será um grande passo, e estou ansiosa pela oportunidade de ficar atrás do volante do FW36 em um fim de semana de GP. É um desafio e será uma grande chance para continuar ajudando a equipe".

Contratada em abril de 2012 pela Williams, Susie também continuará trabalhando com o simulador da equipe no ano em que dividirá espaço com o brasileiro Felipe Nasr, anunciado oficialmente na última sexta como novo piloto reserva do time inglês, que nesta temporada ainda terá Felipe Massa como titular.

"Susie se tornou uma integrante valorizada em nossa equipe. Em 2014, assumirá mais responsabilidades, enquanto buscamos dar um forte passo à frente em nosso desempenho. Ela tem demonstrado um talento natural para o desenvolvimento de um carro e fornecendo um ótimo feedback. E esse tipo de característica será fundamental nesta temporada, com as equipes buscando entender rapidamente e melhorar os radicalmente renovados carros de 2014", ressaltou Pat Symonds, diretor-técnico da Williams, ao comemorar a confirmação de Susie em dois treinos livres de 2014.

