Após 20 anos, goleiro Gianluigi Buffon retorna ao Parma

O goleiro Gianluigi Buffon, de 43 anos, retornou ao Parma, time onde iniciou a carreira e que acaba de ser rebaixado para a Série B, anunciou o clube italiano nesta quinta-feira, 17, quando se completam 20 anos do último jogo pela equipe.

"Superman está de volta", anunciou o Parma no Twitter, adicionando um vídeo que termina com algumas palavras de Buffon: "Estou de volta."

“E agora para continuar a diversão”, acrescentou 'Gigi' na mesma rede social.

A última vez que Buffon defendeu o Parma foi em 17 de junho de 2001, na derrota por 3 a 1 para a Roma.

O goleiro, recordista de jogos disputados no Campeonato Italiano (657 partidas) desde que estreou no Parma em 1995 aos 17 anos, só disputou uma temporada na segunda divisão, 2006-2007, quando a Juventus foi punida e rebaixada por um escândalo conhecido como 'Calciopoli'.

Buffon deixou a Juventus com um recorde que inclui dez títulos de campeão italiano e cinco Copas da Itália, mas também com três finais perdidas na Liga dos Campeões (2003, 2015 e 2017), em um clube onde jogou desde 2001, com um ano de intervalo no PSG (2018- 19).

Parma destacou que Buffon assinou contrato por duas temporadas.

