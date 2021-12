Após 10 anos, regata internacional Transat Jacques Vabre volta a Salvador

Disputada em dupla e a cada dois anos, a edição 2017 da regata internacional Transat Jacques Vabre foi lançada nesta sexta-feira, 1º, no Yacht Clube da Bahia, bairro da Barra, em Salvador, por representantes do governo do estado, da prefeitura e organizadores franceses. Considerada a Fórmula 1 dos mares, a regata largará no dia 5 de novembro, da cidade francesa de Le Havre, e terminará em Salvador para um percurso de 4.350 milhas ou 8.056 km.

A previsão é que até o final do mês de novembro comecem a chegar os primeiros barcos. Durante a apresentação, tanto o secretário estadual de Turismo, José Alves, como o secretário municipal de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, destacaram a movimentação de turistas esperada no evento. Números oficiais destacados pelo diretor-geral da regata, o francês Gildas Guatier, dão conta de que a última edição reuniu cerca de 625 mil visitantes, entre França e Brasil.

Criada em 1993, a regata teve Salvador como destino final em 2001, 2003, 2005, 2007. Com o retorno este ano, a capital baiana se tornará a cidade que mais recebeu a regata. São esperados mais de 40 veleiros, distribuídos pelas classes Class40, Multi50, Imoca e Ultime, com 40, 50, 60 e até 100 pés respectivamente.

Uma das novidades na travessia ligando a Europa à América será o velejador baiano Leonardo Chicourel. Ele terá como parceiro de dupla o médico angolano José Guilherme Caldas.

A competição é intensa, exigindo das duplas poucas horas de sono e redução de alimentos durante o percurso devido a rota ser cheia de perigos, conforme declarou o velejador francês Vicent Riou, da classe Ultime, que fará o percurso com o compatriota Armel Tripon. Estão inscritos velejadores da França, Brasil, Japão, Reino Unido, Espanha, Suíça, Alemanha, Angola, Itália e Omã.

