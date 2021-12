Apesar dos percalços, Ba-Vi de Primeira ainda é sonho real

O torcedor baiano vive um paradoxo a cada rodada nos Brasileiros das Séries A e B. O Bahia começou a competição mal, brilhou no início do segundo turno, mas voltou a vacilar e agora luta para se livrar do rebaixamento. O Vitória começou empolgado na Série B, liderou por 11 rodadas, mas agora reza para não perder a vaga entre os quatro primeiros. Mesmo com tantos altos e baixos, o Ba-Vi de 2013 tem mais chance de acontecer na Primeira Divisão do que (sai de reto!) na Segundona: há 75% de chances de final feliz para o futebol baiano.

Restando cinco jogos para terminar a Série A, o caminho do Esquadrão de Aço é um dos melhores entre os candidatos ao rebaixamento. Em 16º, o Bahia terá apenas um confronto direto, contra a Portuguesa, no próximo domingo, 4. Na última rodada, ainda pega o Atlético-GO, provavelmente rebaixado, já que o lanterna tem 99% de chances de cair. Os dois principais concorrentes do tricolor - Sport e Palmeiras - têm um caminho árduo. Ambos pegam o líder Fluminense e também o Botafogo, que ainda sonha com a Libertadores.

Com 15 pontos ainda em disputa, o Bahia pode espantar o fantasma da queda na partida contra o Cruzeiro, fora de casa. Para isso o time do técnico Jorginho precisa vencer os dois próximos jogos, o Sport perder ambas e o Palmeiras só marcar um ponto em dois jogos.

Confrontos diretos - O Leão tem uma situação mais tranquila, pelo menos na teoria. Se o time não está bem com a bola no pé, o torcedor pode confiar nos confrontos diretos entre os concorrentes, principalmente os do São Caetano, quinto na tabela.

Dos cinco jogos restantes, o Azulão pega Atlético-PR, Criciúma e Goiás, todos brigando por acesso e título. É um tirando ponto do outro. O trajeto do Criciúma também é complicado. Pega o Joinville, São Caetano e Atlético Paranaense, além de terminar com o clássico contra o Avaí, que não deve facilitar.

Porém, o Leão precisa fazer sua parte, principalmente fora de casa. Dos cinco jogos restantes, três são fora. Ainda restam 15 pontos e a diferença do o quinto, o São Caetano, é de cinco pontos. O acesso pode acontecer contra o América-MG, em casa. Para isso, é preciso vencer o Bragantino e os mineiros, além de torcer para uma derrota e outro empate dos paulista. Na luta pelo título, não há jeito: o negócio é vencer seus jogos e secar Goiás e Criciúma.

