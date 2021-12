Apesar de investimento, futebol feminino sofre com problemas

Apesar de um alto investimento, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino não começou bem. Além de problemas com médicos e falta de água, a partida entre São Francisco do Conde e Mixto-MT, vencida pelo time baiano por 5 a 0, no dia 18 de setembro, teve uma renda líquida de apenas R$ 0,35.

Para o jogo, realizado no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, foram disponibilizados 50 ingressos, dos quais somente cinco foram vendidos. As entradas arrecadaram R$ 20, mas descontados os impostos e as taxas sobraram apenas alguns poucos centavos de "lucro".

O arbitro Iran Sabino Araújo ainda relatou na súmula que não havia médico e água para a equipe de arbitragem. Apenas após reclamação, foi entregue um litro de água por funcionários do São Francisco do Conde. Mas segundo relatado na súmula estava suja.

Sobre o problema, o técnico e coordenador do time baiano, Mário Augusto Figueira, argumentou que a carência de água no vestiário da equipe arbitragem foi devido a um atraso dos funcionários, que ficaram presos no trânsito. Até o começo da partida foi prejudicada. Além disso, ele reforçou que a água entregue era mineral.

