Apesar de grid ruim, Massa e Nasr acreditam na conquista de pontos em Mônaco

Os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr não têm muito para comemorar após os treinos classificatórios para o GP de Mônaco, que ocorre neste domingo em Montecarlo. Os dois contaram com a sorte para subirem posições no grid de largada graças às punições contra o francês Romain Grosjean e o espanhol Carlos Sainz. Massa larga em 12º e Nasr começa a prova na 14ª posição. Apesar da colocação intermediária no grid, os dois acreditam que podem pontuar neste domingo no circuito de rua mais famoso da Fórmula 1.

"Não houve maiores problemas nos treinos que fossem responsáveis pela nossa posição. Mônaco é um circuito que simplesmente não se encaixa nas características do nosso carro. Lutamos durante todo o dia e tivemos dificuldades para alcançar os tempos de volta que queríamos. Amanhã (domingo) não será fácil, mas tudo é possível por causa da natureza da pista", declarou o brasileiro da Williams. "Não foi um grande resultado, já que estamos acostumados a nos classificarmos em uma posição melhor, mas estou confiante de que ainda podemos pontuar e este deve ser o nosso foco", completou Massa.

Felipe Nasr, da Sauber, também não saiu contente com a posição conquistada no grid, mas, assim como Massa, acredita que tudo pode acontecer em Mônaco.

"Estamos obviamente desapontados por estar próximos ao fim do grid de largada. Olhando para as sessões de treinos livres, sabíamos que seria difícil para nós aqui. No momento, temos que fazer o melhor com o nosso pacote atual. Amanhã (domingo) precisamos de um pouco de sorte. Mas estamos em Montecarlo, e sabemos, devido a corridas anteriores, que qualquer coisa pode acontecer aqui", completou o brasileiro da Sauber.

