Apesar da reserva, Casillas diz que continua no Real

Depois de uma temporada conturbada, em que chegou a ser barrado pelo técnico José Mourinho, sofreu uma fratura na mão esquerda e vem ocupando atualmente a reserva, Casillas avisou que vai continuar no Real Madrid. O goleiro de 31 anos garantiu sua permanência independentemente de uma possível troca de comando do time.

Casillas passou toda a carreira no Real, começando nas categorias de base e virando titular do time principal a partir de 1999. Nesta temporada, porém, ele chegou a ser barrado por Mourinho, que entendeu que o reserva Adán estava em melhor fase. Logo depois, o goleiro sofreu a lesão que o deixou dois meses parado.

Quando se recuperou, Casillas encontrou o recém-contratado Diego López no gol do Real. Aí, teve que ir para a reserva, onde está desde então. Agora, diante dos rumores sobre uma possível saída de Mourinho, o goleiro de 31 anos explicou que ficará no clube, mesmo que o treinador português também permaneça no cargo.

"Meu futuro é no Real Madrid, porque tenho contrato. Estou no clube desde os nove anos, é o clube da minha vida e é onde gostaria de estar", afirmou Casillas, durante evento para receber um prêmio, nesta quinta-feira, na capital espanhola, quando tratou de desmentir os rumores sobre uma possível saída.

Questionado sobre a situação de Mourinho, que admitiu ir embora do clube após a eliminação diante do Borussia Dortmund na semifinal da Liga dos Campeões, Casillas evitou comentar. "O futuro do treinador tem que perguntar para ele", afirmou o goleiro, que capitão do Real Madrid e titular da seleção espanhola.

adblock ativo