Apesar da derrota, tricolores fazem a festa ao som dos trios na orla

A derrota para o Santo André, por 2 a 1, em Pituaçu, não tirou o ânimo do torcedor do Bahia, que compareceu em peso na orla marítima de Salvador para se despedir do clube na noite deste sábado, 20. Como o Tricolor não joga mais em Salvador neste ano, os torcedores prolongaram a festa da semana e promoveram mais um “Carnaval antecipado” em comemoração ao acesso à Série A, conquistado na partida anterior, diante da Portuguesa.

Já passava das 18h30 quando a cantora Larissa Luz, da banda Araketu, deu início à celebração. Em um dos seis trios elétricos presentes na Avenida Octávio Mangabeira, a vocalista entoou o hino do Esquadrão para animar os fanáticos tricolores. O vocalista Ninha, da banda Trem de Pouso, também participou da festa.





Mais de 460 policiais militares se organizaram em esquema especial de segurança montado para a ocasião. “A equipe está dividida em dois grupos. Um aqui em Patamares e outro na Boca do Rio, final do percurso”, disse o Major Monteiro, um dos responsáveis pela organização.

Apesar do fracasso em campo contra os paulistas, os torcedores não se queixaram. “Perdemos hoje, mas continuamos na Primeira Divisão. Com certeza é motivo para comemorar”, garantiu o auxiliar administrativo Alisson Paixão, 23 anos.

Para ele, o importante era mesmo a derrota do time adversário: “Eu quero que o Vitória desça para a Segundona. Eles merecem”, afirmou convicto. O empresário Sandro Monteiro lamentou o placar, mas prometeu comemorar até o próximo ano. “Vamos comemorar o acesso até depois do Carnaval, na paz, sem violência”, completou.

Autógrafos – Os jogadores chegaram ao trio elétrio do cantor e compositor Ricardo Chaves logo após a partida. Renê, goleiro suspenso, não economizou em simpatia e distribuiu autógrafos aos fãs. Entre outros jogadores, o capitão Nen, Alison, Adriano ‘Michael Jackson’, Rodrigo Gral e Morais também marcaram presença.

Do lado de fora do trio, o compositor Gilmar Fernandes, conhecido como Gil Bala, observava toda a movimentação dos jogadores. Vestido com a camisa azul, vermelha e branca, ele ficou triste com a derrota da partida, mas não desanimou. “O objetivo maior é estar na Série A depois de sete anos de espera. Essa é a primeira vez que a gente tem motivo para comemorar, mesmo após o resultado”, justificou.

