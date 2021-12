Apenas um em cada três baianos pratica algum tipo de exercício físico

(Fonte: IBGE e Ministério do Esporte)

Os dados da Bahia em relação a atividades físicas não fica longe da nacional: 4,3 milhões de pessoas com idade maior ou igual a 15 anos, de um total de 11,7 milhões, pratica alguma atividade física.

No Brasil, 123 milhões de pessoas da mesma faixa etária, o que equivale a 76% desse público, não praticaram exercício em 2015. Além disso, 91,3 milhões sequer praticou esportes na vida, o que equivale a 56% de adolescentes, adultos e idosos.

O número rda Bahia equivale a 37,1% de toda a faixa etária analisada. Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, realizada em parceria com o Ministério do Esporte, a Bahia tem a quarta pior porcentagem entre os nove estados nordestinos e, no ranking dos 27 estados brasileiros, detém o 18º maior percentual de pessoas que praticaram esporte (veja o gráfico acima).

O percentual de mulheres que praticam esporte ou atividade física na Bahia é de 32,9%, menor que o de homens, que fica em 41,8%. Quando o assunto é apenas esporte, a diferença dobra: 32,1% de homens para 15,4% de mulheres.

Alto rendimento x políticas públicas

Para a secretária estadual de esporte, trabalho e renda, Olívia Santana, a Bahia esteve muito voltada para os esportes de alto rendimento e precisa se voltar para políticas públicas.

“Entendemos que nós nos dedicamos à agenda do esporte de alto rendimento puxada, principalmente, pela Copa do Mundo e pelos Jogos Olímpicos, a exemplo da Fonte Nova e do Centro Pan-Americano de Judô. Agora é um momento para pensar as políticas de participação pessoal, para o bem estar e a saúde”, explicou.

A secretária disse que vai anunciar um novo projeto para suprir essa demanda. “Em duas semanas vamos lançar o Programa de Esporte e Lazer das Cidades. Vamos atingir 78 municípios, incluindo Salvador. E esse programa tem essa dimensão para trabalhar o esporte na perspectiva da inclusão social”, explicou.

adblock ativo