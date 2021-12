Apenas de sunga, Fred mostra gingado em game; veja vídeo

O atacante do Fluminense, Fred, publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 6, exibindo todo o seu gingado para dança.

No vídeo, Fred aparece em sua casa jogando o game Just Dance, em que os jogadores imitam movimentos de um personagem.

Ao lado de familiares e apenas de sunga, o atacante dança ao som de Could You Be Loved, de Bob Marley [veja vídeo abaixo]. Na legenda da postagem, Fred escreveu: "A cada dia que passa, descubro que a felicidade está nas pequenas e mais simples coisas da vida, como, por exemplo, rir à toa".

