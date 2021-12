Aos 70 anos, Moura 'Papa-léguas' corre de Salvador a Feira pela 3ª vez

Esse ‘coroa’ corre muito!”, avisaram, ao A TARDE, moradores de Guarajuba, no Litoral Norte, admirados por verem o ultramaratonista Carlos Moura, de 70 anos, 'trotar' parecendo um garoto pelas ruas. Apelidado de Papa-léguas, Moura encerrou esta semana a série de corridas de 35 ou 50 km, seu treinamento nos últimos oito meses para encarar pela terceira vez o Desafio Salvador-Feira de Santana.

Os 108 km de percurso serão cumpridos por ele neste sábado, 12, a partir das 8h, com largada no Quilômetro Zero da Rodovia Vasco Filho (BR-324). O tempo de 12h57 feito na última vez em que cumpriu o desafio deixou Papa-léguas insatisfeito, por isso decidiu repetir o feito. “Quero correr em 12h ou, quem sabe, 11h, e comemorar meus 70 anos provando que idade não é tudo, incentivando pessoas de todas as idades”, explicou Moura.

Ao longo do percurso, ele terá a companhia das filhas Carine e Carol em um carro de apoio custeado por comerciantes de Guarajuba. As outras despesas da corrida, como alimentação e água, ficam também por conta de pequenos e médios empresários do local, onde Moura manteve por vários anos um restaurante regional e é admirado.

O começo

Corredor desde os 12 anos de idade, na fase adulta Moura passou a enfrentar longos percursos. Em um deles correu da Lapa a Monte Gordo, proximo à Guarajuba, em 2009. Depois repetiu o feito em 2010, num desafio de cerca de 80 km.

Quatro anos mais moço, o empresário Nilton Pereira, um dos patrocinadores de Papa-léguas através de um supermercado, confessa que não se arriscaria a correr tanto. “A gente ajuda, mas fazer esse desafio não é para qualquer um. Não conheço ninguém nessa idade que corra tanto”, disse Pereira. “A gente ajuda ele financeiramente há dez anos com R$ 50, R$ 100, porque é um guerreiro”, completou o empresário, enquanto Papa-léguas explicava que a ‘cota’ de patrocínio é de livre escolha.

Outro admirador-patrocinador de Moura, o empresário Valter Cardoso, que é dono de uma loja de cosméticos, aponta outra razão para dar seu apoio. “A gente ajuda sempre que pode, porque ele é um garoto-propaganda de Guarajuba”, afirmou Cardoso.

Famoso na comunidade, Moura terá apoio na corrida de vários tipos de comércio, variando de revenda de picolés, a depósito de gás, padaria ou pequenas lojas como uma casa de ração animal. Um chaveiro local e um petshop também integram o grupo. Além de contar com o apoio de um médico e até de uma barbearia.

Com pouco ou muito, todos são bem-vindos, segundo Moura. “Sou muito agradecido a esses amigos que me apoiam. Com um pouco de ajuda financeira de cada um, eu faço minhas corridas e me mantenho em forma”, afirma o ‘coroa voador’.

Aurélio Lima Aos 70 anos, Moura 'Papa-léguas' corre de Salvador a Feira pela 3ª vez

Treinamento

Nas últimas semanas, Papa-léguas intensificou os treinamentos para o desafio. Diariamente, passou a correr 35 km e a cada duas vezes em 30 dias fez corridas ininterruptas de 50 km para ir adaptando o corpo para o desgaste de uma prova com 108 km.

Nos treinos mais ‘leves’, correu do Farol da Barra ao Farol de Itapuã. E nesta última semana adotou uma dieta à base de carboidratos como a batata doce e ingestão de sucos naturais. “Pretendo correr em um ritmo de 10 km/h, para ver se baixo meu tempo”, antecipou o ultramaratonista.

Acostumado a correr grandes distâncias, Moura explicou que um treinamento diário e alimentação adequada podem levar qualquer atleta mais longe do que ele poderia chegar. “Se continuar com a mesma saúde vou correr até os 80 anos”, concluiu.

Desafios já cumpridos

Junho de 2009 - Estação da Lapa x Monte Gordo, 86 km; tempo: 8h40

Junho de 2010 - Estação da Lapa x Monte Gordo, 80 km; tempo: 7h30

Julho de 2011 - Rodoviária de Feira de Santana x Retiro, em Salvador, 108 km; tempo: 12h57

Dezembro de 2012 - Rodoviária de Feira x Km-95 de Salvador, 95 km; tempo: 12h

Junho de 2014 - Farol da Barra x Guarajuba, 82 km; tempo: 7h45

Maio de 2016 - Aeroporto de Salvador x Monte Gordo, 45 km; tempo: 4h02

