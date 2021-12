Aos 40 anos, Ramon Menezes troca o Joinville pelo Caxias

O meia Ramon Menezes, 40 anos, ainda continua na ativa. Sem espaço no Joinville, clube que disputa a Série B do Brasileirão, o ex-ídolo do Vitória acertou sua liberação da equipe catarinense. Seu novo destino é o Caxias, equipe do interior do Rio Grande do Sul que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

"O Ramon manifestou o desejo de sair. E pelo bom relacionamento dele com o Joinville e excelente serviço prestado não só dentro de campo, mas também no vestiário, entendemos que era bom para o atleta e aceitamos o pedido. Só temos a agradecer e desejar sucesso em mais uma etapa na sua carreira", declarou o gerente de futebol do Joinville, Leonardo Franco.

Ramon chegou ao Joinville em 2011, após jogar por três temporadas seguidas no Vitória (2008, 2009 e 2010). Em 2012, o meia participou de 21 jogos do time catarinense entre o campeonato estadual, Série B e Copa Santa Catarina, marcando quatro gols.

Com 40 anos completados no último dia 30 de junho, Ramon Menezes começou sua carreira no Cruzeiro, transferindo-se para o Bahia em 1993. Mas foi no rival Vitória que se consagrou, marcando gols importantes em cima do tricolor baiano, além de ganhar o apelido de "reizinho da Toca". Com 43 gols no estádio do Leão baiano, Ramon era o maior artilheiro do Barradão até este ano, quando foi superado pelo atacante Neto Baiano.

