Aos 39, Dida admite surpresa com chance no Grêmio

O experiente Dida, de 39 anos, foi apresentado nesta quarta-feira, 19, como novo goleiro do Grêmio para a temporada 2013. Ele ficou quase dois anos parados, entre 2010 e 2012, e só voltou ao futebol há sete meses, para atuar na Portuguesa. O veterano não escondeu a surpresa pela oportunidade em um dos principais clubes do Brasil e admitiu a felicidade por poder disputar a Libertadores.

"Estou muito feliz por isso. Há seis, sete meses estava parado. Estou emocionado por estar em um grande clube, vestir essa camisa e ter objetivos em campeonatos importantes. Estou com 39 anos e não esperava por essa oportunidade. A carreira de jogador de futebol é, de certa maneira, curta, mas a de goleiro se pode prolongar mais. Minha experiência me favorece", disse.

De fato a experiência joga a favor de Dida, que já disputou três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006), sendo uma como titular (2006). O goleiro começou a carreira no início dos anos 90 no Vitória e acumula passagens por Cruzeiro, Lugano-SUI, Corinthians e Milan, até chegar à Portuguesa. Mesmo com este currículo, ele fez questão de afirmar que não chega como titular e exaltou seu concorrente pela posição: Marcelo Grohe.

"Em todos os times que passei, sempre foi o treinador que escolheu o titular. Quem estava melhor, jogava. Será assim aqui também. O Marcelo é um grande goleiro, acompanhei ele. Espero poder criar amigos aqui, e que ele e os demais goleiros estejam nesse grupo. Agora, é claro que vou tentar buscar meu espaço. Vou me dedicar, como sempre, e treinar com muita vontade", comentou.

adblock ativo