Aos 39 anos, Maicon retorna à Itália e assina com clube da quarta divisão

Autor do primeiro gol da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, contra a Coréia do Norte, o lateral-direito veterano Maicon busca escrever mais um capítulo em sua longa carreira. Com passagens pela Inter de Milão, Roma e Manchester City, o defensor está de volta ao futebol italiana para defender o Sona Calcio, time da quarta divisão do país.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 6, pelo tablóide local 'Gazzeta Dello Sport', após entrevista com o diretor esportivo do clube da cidade de Verona. Aos 39 anos, Maicon havia voltado para o Brasil em 2017, quando defendeu Avaí, Criciúma e estava no Vila Nova-GO, no início da temporada 2020.

"Maicon chegará do Brasil na quinta-feira. Vou buscá-lo pessoalmente no aeroporto de Milão. Mal podemos esperar para abraçá-lo. Tudo começou há três meses, quase como uma brincadeira, mas convencê-lo foi mais fácil do que esperávamos. Treinamos praticamente no Lago de Garda, um cenário verdadeiramente sugestivo e muito próximo de Milão, que Maicon tanto adora", informou Claudio Ferrarese, diretor do nova equipe do brasileiro.

O auge do lateral-direito no futebol profissional aconteceu pela Inter de Milão, entre 2006 e 2012, onde ele foi pentacampeão italiano em sequência, além de vencer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Com a camisa da equipe de Milão, o lateral disputou 248 partidas e marcou 20 gols.

Durante esse mesmo período, Maicon foi figurinha carimbada com a camisa da 'Amarelinha', sob o comando do técnico Dunga que, posteriormente, ainda levou o defensor para o Mundial na África do Sul.

