Aos 38 anos, islandês Gudjohnsen se oferece para jogar pela Chapecoense

Com passagens por Chelsea e Barcelona, o atacante islandês Eidur Gudjohnsen, atualmente jogando no futebol indiano, se ofereceu para jogar pela Chapecoense por conta do desastre aéreo que vitimou grande parte do elenco.

Em rede social, Gudjohnsen ainda fez o convite a Ronaldinho Gaúcho, com quem jogou no Barcelona entre 2006 e 2008. "Por respeito, eu jogaria pela Chapecoense, se eles tiverem espaço para mim! Nem que seja apenas para jogar com Ronaldinho novamente #ForcaChape", escreveu.

Gudjohnsen tem 38 anos e atualmente defende o Pune City, da Índia. Apesar da idade avançada, o meia foi convocado pela Islândia na Eurocopa deste ano, tendo ficado no banco de reservas na maior parte da campanha.

A atitude de Gudjohnsen é mais uma em meio à onda de solidariedade e homenagens à Chapecoense, que protagonizou o pior desastre aéreo da história do futebol no início da semana passada. O avião que a levava para a decisão da Copa Sul-Americana, em Medellín, caiu nas cercanias da cidade e deixou 71 mortos.

