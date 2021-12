Aos 37 anos, Julio Baptista anuncia aposentadoria do futebol

O meio-campista Julio Baptista, de 37 anos, anunciou nesta quinta-feira, 23, a sua aposentadoria do futebol profissional. O brasileiro, revelado pelo São Paulo e com passagens por Real Madrid e Arsenal em sua carreira, estava sem clube desde março, quando rescindiu seu contrato com o romeno Cluj.

Duas vezes campeão da Copa América pela seleção brasileira, Julio Baptista fez o anúncio através de publicação em seu perfil nas redes sociais em que diz ter chegado o momento de iniciar "nova vida". Ele vinha sendo atrapalhado por lesões nos anos recentes, tanto que pelo Cluj, time que o contratou em agosto de 2018, só disputou três jogos.

"Hoje 23 de maio de 2019, depois de mais de 20 anos na elite do futebol esta na hora de se afastar e anunciar que eu decidi terminar a minha carreira como jogador. Começo uma nova vida, e neste momento, quero mostrar a minha gratidão a todos aqueles que me permitiram realizar o meu sonho, e aqueles que sempre estiveram ao meu lado, nos bons e maus momentos", escreveu Julio Baptista.

"Desde pequeno, sempre tive o sonho de me tornar um futebolista profissional. Esse sonho se concretizou quando joguei pela primeira vez no estádio no time de São Paulo. A partir dessa data, tudo aconteceu muito rápido. Eu conheci pessoas maravilhosas (parceiros, treinadores, gerentes, torcedores) e eu vivi uma infinidade de experiências, das quais eu tentei aprender, para crescer como pessoa e também como jogador de futebol. Eu sempre dei o meu melhor de mim mesmo para todos aqueles clubes que tive a sorte de representar", acrescentou.

Julio Baptista começou a carreira no São Paulo, em 2000. Três anos depois foi negociado com o Sevilla, onde atuou por duas temporadas. Na sequência, passou por Real Madrid, Arsenal, Roma e Málaga. E em 2013 retornou ao Brasil e atuou pelo Cruzeiro. Em 2016, acertou com o Orlando City, onde permaneceu por uma temporada apenas, depois indo para o Cluj.

Na seleção brasileira, o meio-campista participou de 47 jogos e marcou cinco gols. Ele fez parte da equipe nas conquistas da Copa das Confederações, em 2005 e em 2009, e também da Copa América, em 2004 e em 2007, sendo que na última marcou um dos gols da final contra a Argentina, vencida por 3 a 0.

Em anos recentes, Julio Baptista passou a atuar em ações fora dos gramados, promovendo o Campeonato Espanhol pelo mundo e até realizando o curso de técnicos da Uefa. Além disso, foi um dos embaixadores da Fifa na última edição da Copa do Mundo.

