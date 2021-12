Aos 19, Bruna Takahashi já sonha alto no tênis de mesa no Pan

Aos 19 anos, Bruna Takahashi tem uma trajetória curiosa na curta carreira no tênis de mesa. Ela já disputou a Olimpíada do Rio, em 2016, os Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, no ano passado, mas em Lima disputará seu primeiro Pan. "Será minha primeira vez nos Jogos Pan-Americanos e fico na expectativa. Estou evoluindo bastante e estou com uma expectativa muito grande de conseguir essa classificatória, de obter o ouro", disse.

Em Lima, a atleta do tênis de mesa vai disputar quatro categorias: individual, equipe, dupla mista e dupla feminina. Se conseguir o primeiro lugar no torneio de simples, carimba vaga para os Jogos de Tóquio, no próximo ano. "Sei que vai ser bem difícil, pois nos Jogos Pan-Americanos tudo pode acontecer, sei que é difícil lidar com a pressão, mas estou me preparando bem", comentou.

Se não conquistar a vaga olímpica no Pan, Bruna terá outras chances de se classificar para Tóquio, como no Campeonato Latino-Americano de equipe e em outra competição posterior que dá vaga para os finalistas. Mas para seu planejamento, o melhor seria conseguir logo a vaga olímpica.

"Estou bem feliz por poder disputar essas provas no Pan e vou dar me máximo para classificar. Estou me preparando desde o começo do ano e a gente sabe que será duro. Minhas principais adversárias são a Adriana Diaz, de Porto Rico, as duas atletas dos Estados Unidos e a Yadira Silva, que é do México. Todas são difíceis, tenho de estar preparada para meu objetivo", afirmou a brasileira, que inicia sua participação na modalidade em Lima no domingo.

Nas duplas, Bruna vai jogar com Jessica Yamada no feminino e nas mistas fará parceria com Gustavo Tsuboi. "Ele é canhoto e nosso jogo se encaixa bem. Tivemos um período de treinamentos de duplas e isso foi muito importante para o entrosamento", avisou a atleta, que começará sua participação em simples na segunda.

