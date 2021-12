Anvisa determina deportação de jogadores argentinos que teriam mentido para entrar no Brasil

Quatro jogadores argentinos deverão ser deportados do Brasil por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eles teriam passado informações falsas para entrar no país para enfrentar a seleção brasileira neste domingo, 05, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Os jogadores Emiliano Martínez, Buendía, Cristian Romero e Lo Celso teriam cometido crime imigratório. A Polícia Federal foi acionada.

Segundo a Anvisa, os estrangeiros foram proibidos de entrar no Brasil vindos da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, África do Sul ou Índia. e precisam passar por quarentena de 14 dias. Os atletas desembarcaram no Brasil afirmando que não passaram por países com retração. Em nota, a Anvisa afirmou que informações não oficiais dão conta de que os atletas passaram informações inverídicas.

"Os jogadores em questão, que chegaram ao Brasil em voo de Caracas (Venezuela) com destino a Guarulhos, declararam não ter passagem por nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias".

A AFA (Associação de Futebol da Argentina), recorreu e solicitou autorização excepcional à Anvisa para que os atletas possam participar da partida contra o Brasil neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

A Anvisa ainda não se manifestou.

