Antônio Pezão é nocauteado por Frank Mir em noite de zebras

Um minuto e quarenta segundos, esse foi o tempo necessário para o norte-americano Frank Mir acabar com a festa brasileira no UFC Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira, 23. Depois de cerca de três anos e meio sem vencer (24 derrotas seguidas), Mir mostrou que está de volta e nocauteou o peso-pesado Antônio Pezão [Assista vídeo abaixo].

O brasileiro estava lento e não conseguiu entrar direito na luta. Ele foi surpreendido por um cruzado de esquerda e uma sequência de golpes no chão do veterano. Pezão ainda tentou se defender, mas o norte-americano encaixou alguns socos, o que fez o árbitro Mario Yamasaki acabar o duelo por nocaute técnico.

Com uma sequência ruim de lutas, a expectativa era que Mir não oferecesse grande resistência a Pezão, mas o norte-americano se mostrou uma das várias zebras do evento. Além dele, outros três estrangeiros estragaram a festa brasileira, surpreendendo a torcida.

Outras zebras

No segundo embate mais importante da noite, o norte-americano Michal Johnson derrotou Edson Barboza. O brasileiro pretendia vencer essa luta para ganhar a chance de disputar o cinturão dos leves. Mas Johnson foi mais contundente durante a disputa marcada por momentos de boxe e muay-thai e venceu por decisão dos juízes.

Vencedor do The Ultimate Fighter Brasil, Cezar Mutante também era considerado favorito contra Sam Alvey pelos médios. Ele começou bem, acertou alguns golpes, mas foi nocauteado após uma sequência de dois socos de Alvey.

Outra surpresa foi a derrota de Iuri Marajó para Frankie Saenz. O brasileiro entrou no octógono abatido e não conseguiu impor seu ritmo de luta. Saenz acabou vencendo por decisão dos juízes.

O único brasileiro que venceu no card principal foi Adriano Martins, que era considerado zebra. Ele conseguiu manter distância do russo Rstam Khabilov e pontuou com jabs e explorando as quedas.

Outros dois brasileiros venceram no card preliminar: Ivan Jorge derrotou Josh Shockley e Douglas Silva venceu Cody Gibson.





