Anthony Davis foi o grande destaque individual da rodada de quarta-feira da NBA. Ele fechou a noite com 50 pontos anotados, mas sem o auxílio de seus companheiros, não conseguiu impedir a derrota do New Orleans Pelicans para o Denver Nuggets, em casa, por 107 a 102.

Estadão Conteúdo Anthony Davis marca 50 pontos, mas não impede derrota do Pelicans para o Nuggets

Além de ter sido o cestinha da partida, Davis se destacou em outros fundamentos. Ele capturou 15 rebotes, registrou sete roubadas de bola, entregou cinco assistências e bloqueou quatro disparos. Assim, ajudou a manter o Pelicans vivo na partida após estar perdendo por uma diferença de 14 pontos durante o segundo quarto.

Porém, o resto do time do Pelicans teve noite ruim, tendo acertado 21 de 58 arremessos de quadra. Tim Frazier anotou 15 pontos e E'Twaun Moore marcou dez pontos, mas errou um arremesso de três pontos que empataria o placar a 24 segundos do fim do último quarto.

Jusuf Nurkic fez 23 pontos e Will Barton contribuiu com 22 para o Nuggets, que conseguiu vencer, apesar da atuação espetacular de Davis. Danilo Gallinari totalizou 15 pontos e Wilson Chandler somou 12 para o time de Denver.

Na estreia do técnico Luke Walton, o Los Angeles Lakers superou o Houston Rockets por 120 a 114, em casa. Jordan Clarkson marcou 25 pontos, sendo 12 no último quarto, enquanto D'Angelo Russel anotou 20 pontos e Julius Randle acumulou 18 pontos, sete rebotes e seis assistências pelo Lakers no começo da sua primeira temporada sem Kobe Bryant desde 1995.

O brasileiro Marcelinho Huertas deu três assistências nos quatro minutos que jogou pelo remodelado Lakers. James Harden somou 34 pontos e atingiu um recorde pessoal de 17 assistências, além de ter obtido oito rebotes pelo Rockets, agora dirigido por Mike D'Antoni, ex-treinador do time de Los Angeles.

Também na noite de quarta, DeMar DeRozan anotou 40 pontos e Jonas Valanciunas marcou 32 na vitória do Toronto Raptors por 109 a 91 sobre o Detroit Pistons, no Canadá. DeRozan acertou 17 de 27 arremessos de quadra e não errou sequer um tiro livre. Valanciunas, que atingiu a maior produção ofensiva da sua carreira, ainda capturou 11 rebotes.

Tobias Harris acumulou 22 pontos e Marcus Morris somou 17, além de ter obtido nove rebotes pelo Pistons, que sofreu a oitava derrota nos últimos 11 jogos contra o Raptors.

Já o Oklahoma City Thunder bateu o Philadelphia 76ers por 103 a 97, fora de casa, com 32 pontos e 12 rebotes de Russell Westbrook, no seu primeiro jogo sem a companhia de Kevin Durant, que se transferiu para o Golden State Warriors. Joel Embiid anotou 20 pontos pela equipe da Filadélfia.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 96 x 108 Miami Heat

Indiana Pacers 130 x 121 Dallas Maverics

Boston Celtics 122 x 117 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 91 x 109 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 96 x 107 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 102 x 98 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 102 x 107 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 97 x 103 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 94 x 113 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 120 x 114 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Chicago Bulls x Boston Celtics

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers

adblock ativo