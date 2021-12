Antes do GP da Espanha, McLaren muda pintura e adota tons de cinza

A McLaren apresentou nesta quarta-feira, 6, a nova pintura do MP4-30, o seu carro para a temporada 2015 da Fórmula 1, para a sequência do campeonato, às vésperas do GP da Espanha, que será disputado no próximo domingo no circuito de Barcelona. A equipe inglesa deixou de lado a coloração prateada e passou a adotar tons de cinza nos carros que são pilotados pelo espanhol Fernando Alonso e pelo britânico Jenson Button.

<GALERIA ID=20025/>

A adoção do cinza leva a McLaren a deixar para trás a coloração que utilizou no seu carro desde 1997, quando trocou o vermelho e branco, fruto da parceria com a marca de cigarros Marlboro, adotado nas duas décadas anteriores, pelo prata, que também tinha relação com o vínculo da equipe com a Mercedes, que durante anos foi a sua fornecedora de motores.

A nova pintura deixou o carro da McLaren mais escuro com a adoção do cinza e também conta com detalhes em vermelho. Em um comunicado, a equipe declarou que as mudanças vão "reduzir os problemas de reflexo" e "otimizar a aparência do carro, tanto sob o sol, como sob os holofotes".

Neste ano, a McLaren retomou a sua histórica parceria com a Honda, que lhe rendeu vários títulos. Até agora, porém, o seu desempenho é pífio. Após quatro etapas da temporada 2015 da Fórmula 1, a equipe ainda não somou sequer um ponto e vem sofrendo para tentar ser competitiva.

