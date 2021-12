Antes de volta, Neymar faz 1º treino com grupo do Barça

Depois de cinco semanas afastado dos treinos com bola por causa da lesão sofrida diante da Colômbia, em 4 de julho, nas quartas de final da Copa do Mundo, Neymar voltou a realizar esse tipo de atividade nesta segunda-feira. A sua presença no campo foi a principal novidade do treino realizado pelo Barcelona nesta manhã.

O atacante só vinha fazendo trabalhos específicos, afastado do elenco, desde quando se reapresentou ao Barça, na terça-feira da semana passada. Praticamente recuperado da fratura sofrida na terceira vértebra da coluna cervical, atingida por uma joelhada do colombiano Zuñiga, ele tem chance até de atuar por alguns minutos na final do Troféu Joan Gamper, na próxima segunda, diante do León, do México.

Neymar será reintegrado de forma progressiva aos treinamentos e deverá reunir condições ideais de atuar em uma partida completa pelo time catalão no próximo dia 24, quando a equipe enfrentará o Elche na estreia do Campeonato Espanhol.

Por causa da lesão sofrida nas quartas de final da Copa, o atacante ficou fora das semifinais diante da Alemanha e depois da decisão do terceiro lugar contra a Holanda. Em seguida, desfalcou o Barcelona em amistosos da pré-temporada, sendo o último deles realizado no sábado, diante do Helsinki, na Finlândia.

Outra novidade do treino desta segunda-feira foi a presença do lateral-direito Adriano, que participou de uma parte do trabalho no campo, sendo que ele precisou fazer uma pré-temporada diferente da dos demais atletas após um exame detectar uma pequena alteração cardíaca logo após a reapresentação do elenco.

Já o zagueiro francês Mathieu, novo reforço da equipe, e o meio-campista Xavi, que foram descartados do amistoso do último sábado por causa de problemas musculares, treinaram normalmente nesta segunda-feira.

Vermaelen

Apresentado oficialmente como novo reforço do Barça no último domingo, o zagueiro Thomas Vermaelen acabou ficando fora deste treinamento realizado nesta manhã. O belga ainda se recupera de uma lesão muscular sofrida na Copa de 2014 e realizou apenas um trabalho de fisioterapia.

O clube informou que a evolução do tratamento indicará quando ele poderá iniciar os treinamentos em campo, depois de ter sido contratado junto ao Arsenal e assinado um compromisso para atuar pela equipe espanhola por cinco temporadas.

