Antes de final, Zidane admite preocupação com trio de ataque do Liverpool

Com o fim do Campeonato Espanhol, no domingo, o Real Madrid vai passar a concentrar toda a sua atenção nos próximos dias na final da Liga dos Campeões, no sábado. E o técnico Zinedine Zidane já admite preocupação com o trio de ataque do Liverpool, formado por Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané.

"A principal força do Liverpool são os seus três atacantes. São três jogadores diferentes que têm jogado juntos muito bem durante toda a temporada. E têm marcado muitos gols", disse Zidane, nesta segunda-feira, ao fim do primeiro treino do Real na semana.

Apesar de vir de dois títulos consecutivos na Liga dos Campeões, o treinador descartou o favoritismo e valorizou o rival inglês, considerado uma surpresa nesta final. "Pode ser a final mais complicada que já tenhamos jogado", alertou Zidane. "Certeza que não vamos encarar o Liverpool como um rival mais fraco que os demais. Eles ganharam o direito de jogar esta final graças as suas boas atuações. Eliminaram times de primeiro nível."

Para Zidane, a longa trajetória do adversário na Liga dos Campeões atenua o fato de que o time não disputava a final desde 2007. "É um clube de grande história e sabe como jogar este tipo de partidas. Teremos que dar o melhor de cada um de nós, em todos os níveis, e não somente fisicamente. É um time que confia muito em seus atributos físicos e que também é muito boa tecnicamente, com muita velocidade e grandes jogadores", declarou o treinador.

A aguardada final da Liga dos Campeões está marcada para as 15h45 de sábado, no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.

