Antes de final, Atlético-PR inclui 'H' no nome e muda escudo e uniforme

Um dia antes de uma das partidas mais importantes da sua história, o Atlético Paranaense anunciou mudanças consideráveis em sua identidade visual. O clube mudou até mesmo o seu nome, ao incluir a letra "h". A partir de agora, será chamado de Club Athletico Paranaense, como era na época fundação do time, em 1924.

O clube alterou também seu uniforme e o seu escudo. A estreia destas novidades será já nesta quarta-feira, diante do Junior Barranquilla, na Arena da Baixada, no segundo jogo da final da Copa Sul-Americana. Se vencer, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Atlético conquistará seu primeiro título internacional da história.

A diretoria do clube também anunciou uma mudança no mascote, que era representado por um furacão. Agora o Atlético contará com a "família Furacão", composta por marido, esposa, dois filhos e um animalzinho de estimação, um cachorro chamado "fura-cão".

