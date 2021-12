Antes de decisão, Daniel Alves vê Messi 'desanimado'

A sequência de derrotas para o Real Madrid, que o eliminou na Copa do Rei e o venceu no Campeonato Espanhol, e a possibilidade de cair nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa após perder por 2 a 0 para o Milan na Itália, levantou uma série de questionamentos sobre o que está acontecendo com o Barcelona. Em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, o brasileiro Daniel Alves comentou a instabilidade da equipe e revelou que o astro Lionel Messi parece estar triste e desanimado.

"No dia a dia, o vejo normal, o vejo bem. Mas eu não sou hipócrita, não maquio as coisas. É evidente que nos últimos jogos tem estado desanimado. Por quê? Eu não sei, eu não procurei saber. Eu só quero saber o que você está interessado em compartilhar. E se alguém não está interessado em compartilhar sua vida ou o que vive, quem sou eu para perguntar? Respeito o seu espaço. Mas eu notei que estava um pouco mais abatido do que o habitual. Acho que o que o diferencia dos outros é que ele tem uma grande personalidade e quando ele erra, insiste novamente", disse.

Daniel Alves também avaliou que a ausência de Tito Vilanova também afetou o desempenho do Barcelona nas últimas partidas. O time vem sendo comandado pelo auxiliar Jordi Roura enquanto seu treinador realiza tratamento nos Estados Unidos para combater um tumor na glândula parótida.

"É claro que nós, os jogadores, nos conhecemos bem e sabemos como joga o rival. Mas uma orquestra sem maestro não funciona. Tocaríamos bem, mas não seria um show. Eu não acho que esta equipa pode se gerir, precisamos de alguém para estar lá e nós coordenar", afirmou.

O lateral-direito também admitiu que está faltando ao Barcelona mais intensidade para realizar a marcação sob pressão, uma das marcas do time nos últimos anos. "Eu acho que nós não perdemos a magia, mas a intensidade que nos fez diferente do resto, a fome com que pressionávamos os rivais quando perdíamos a bola", comentou.

Sob pressão por não estar apresentando nas últimas semanas o mesmo futebol encantador das últimas temporadas, o Barcelona vai receber o Milan nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília) no Camp Nou, e precisará reverter a vantagem do clube italiano, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, para avançar às quartas de final da Liga dos Campeões.

