Antes da convocação, Felipão corre em praia no Rio

Um dia antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o técnico Luiz Felipe Scolari não mudou sua rotina e demonstrou tranquilidade. Na manhã desta terça-feira, 6, a reportagem flagrou o treinador se exercitando pela orla da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, acompanhado de seu auxiliar técnico, Flávio Murtosa.

O treinador saiu do hotel Windsor, na Barra da Tijuca, às 7h40, para fazer sua atividade física matinal. Enquanto corria em ritmo lento, Felipão foi bastante receptivo ao acenar para os torcedores que o reconheciam. Apesar da retribuição, o comandante da seleção brasileira não interrompeu seu exercício para conversar com as pessoas no local.

Ao todo, Felipão e Murtosa correram aproximadamente 5 quilômetros pela orla, antes de retornarem ao hotel, cerca de uma hora depois de terem saído. Enquanto fazia o caminho de retorno, o treinador da seleção do Brasil reconheceu a reportagem e atravessou a rua, terminando o seu trajeto pelo calçadão.

Mesmo perto de um momento chave na preparação do Brasil para a Copa, Felipão continua seguindo a sua vida de forma casual. No último domingo, o técnico voltou ao santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para fazer suas preces. O local é o mesmo onde o comandante esteve antes da convocação para o Mundial de 2002, em que a seleção conquistou o pentacampeonato.

Na manhã desta quarta-feira, 7, Felipão estará presente na casa de eventos Vivo Rio, onde irá revelar os nomes escolhidos para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, a partir das 11h30. Convocada, a seleção se apresentará dia 26 na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, para iniciar a preparação ao Mundial.

adblock ativo