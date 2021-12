Ansu Fati herda a camisa 10 de Messi no Barcelona

O atacante espanhol Ansu Fati, de 18 anos, formado nas divisões de base do Barcelona, vai usar a camisa com o número 10 que pertencia ao argentino Lionel Messi, anunciou o clube espanhol nesta quarta-feira, 1º.

Em um vídeo publicado pelo Barça nas redes sociais, e sob o título "a 10 de La Masía" (como é conhecido o centro de treinamento das divisões de base do clube), Fati surge com uma camisa sem número diante da câmera e depois aparece com o número "10" e seu nome estampados.

No Barcelona, a camisa 10 foi usada antes de Messi pelos brasileiros Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Romário.

A imprensa local especula que o clube espanhol poderia aposentar o número usado pelo melhor jogador de sua história, já que Messi foi para o francês Paris Saint-Germain em agosto porque o Barcelona, com uma dívida de 1,35 bilhão de euros (1,595 bilhão de dólares), não podia pagar o salário do argentino.

Ansu Fati, nascido na Guiné-Bissau mas naturalizado espanhol, chegou às categorias de base do Barcelona em 2012 vindo de Sevilha, e estreou entre os profissionais em agosto de 2019 com apenas 16 anos.

Na temporada 2019-2020 disputou 24 jogos e marcou 7 gols, mas na seguinte sofreu uma grave lesão no menisco num jogo contra o Betis, em novembro de 2020, o que o manteve afastado da equipe até agora.

Messi marcou 672 gols pelo Barça, onde conquistou 35 títulos, incluindo dez campeonatos espanhóis e quatro Ligas dos Campeões.

