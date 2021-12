Ansioso, Brasil comemora vitória fácil sobre Quênia

A seleção brasileira feminina estreou, nesta sexta-feira, 29, com uma vitória no Mundial de Vôlei, disputado no Japão, mas reconheceu que a ansiedade pelo primeiro jogo atrapalhou o desempenho da equipe, mesmo diante de um adversário modesto. Em 1 hora e 1 minuto, o Brasil derrotou o Quênia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/11, em Hamamatsu, em partida válida pelo Grupo B.



"Uma estreia é sempre diferente. O time começou ansioso, com muita vontade de jogar, e acabou não indo tão bem nos dois primeiros sets. Elas estavam preocupadas em não cometer erros. No terceiro set, a equipe acalmou. Passamos a defender melhor e jogamos bem", analisou o técnico José Roberto Guimarães.



A ponteira Jaqueline foi o principal destaque do Brasil, com 12 pontos. Ela admitiu que o time teve uma atuação irregular. "Não jogamos tão bem. Entramos ansiosas, nervosas pela estreia e vacilamos em alguns momentos nos dois primeiros sets. Mas estreia é assim mesmo. Vamos evoluir no decorrer do campeonato", disse.

