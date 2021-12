Ano novo e vida nova para a dupla Ba-Vi

Para o torcedor baiano, o ano começa hoje, no primeiro dia útil de 2017 e quando o elenco do Bahia já se apresenta para iniciar os treinos de pré-temporada. O Vitória, que entrou em férias mais tardiamente, vive os momentos finais do descanso e fará sua apresentação na próxima segunda.

A estreia oficial da dupla será em 26 de janeiro, na rodada de abertura do Copa do Nordeste. Antes, porém, os times já estarão em ação. O Vitória planeja amistosos. O Bahia viajará daqui a uma semana para os EUA, onde participará de um torneio amistoso, a Florida Cup. Seus jogos serão nos dias 12 e 15 de janeiro, respectivamente contra o Wolfsburg (ALE) e o Estudiantes (ARG).

É com a iminência de a bola rolar que os torcedores já projetam como serão suas equipes em 2017. Caso o campeonato começasse hoje, a dupla Ba-Vi, porém, não iria a campo com algo muito diferente do que foi visto na reta final do ano passado (veja no infográfico a provável escalação titular de Bahia e Vitória se tivessem que jogar hoje), quando o Vitória terminou em 16º lugar na Série A, fora da zona de rebaixamento, e o Bahia foi o 4º colocado na Série B, dentro da zona de acesso.

Contexto que fez crescer a expectativa para esta temporada, que terá tricolor e rubro-negros juntos como integrantes da elite nacional. Algo que não ocorria desde 2014.

Apesar da agitação do mercado nas últimas duas semanas, período de intertemporada, poucas contratações chegaram para os dois grandes clubes baianos, que se preocuparam mais em manter a base do elenco.

O Bahia só tem três novidades até aqui. Uma já está de contrato assinado. É o colombiano Pablo Armero, lateral esquerdo, mas que joga também como meia. Ele se desligou da Udinese, da Itália, e assinou por um ano.

As outras duas estão apalavradas, faltando somente a assinatura do contrato. Um é o meia Zé Rafael, que jogou em 2016 pelo Londrina e foi emprestado pelo Coritiba, dono de seus direitos federativos. O outro é o centroavante Gustavo, que chega para ser a sombra do capitão Hernane. Gustavo foi destaque do Criciúma no primeiro semestre. Contratado pelo Corinthians em julho, não repetiu o bom desempenho. O clube paulista decidiu emprestá-lo ao Bahia.

Quanto a renovações, o clube conseguiu o acerto com o lateral direito Eduardo, reemprestado pelo Atlético-PR, e o atacante Edigar Junio, que teve seus direitos adquiridos pelo Esquadrão e assinou por três anos. Além disso, a renovação do volante Renê Junior também já está apalavrada. De jogadores importantes, o Tricolor só deixou escapar o lateral esquerdo Moisés, que regressou ao Corinthians.

Já o Vitória renovou com o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Kanu e o volante Willian Farias. Este último assinou por três anos e teve seus direitos adquiridos pelo Rubro-Negro. Dentre os que saíram, nenhum interessava a renovação.

R$ 3 mi R$ 3 mi

Quanto a contratações, são duas assinadas, o volante Uillian Correia e o lateral direito Leandro Salino, e duas apalavradas, o zagueiro Fred e o lateral esquerdo Geferson.

Negociações

Apesar de o ano já ter começado, o mercado segue quente, e as especulações cada vez mais fortes. Cada um dos dois clubes ainda tenta acertar com mais três a cinco contratações nos próximos dias.

No Bahia, o mais próximo do acerto é o lateral direito Wellington Silva, titular do Fluminense no último Campeonato Brasileiro, mas que não deve seguir no time carioca. Ele chegaria para disputar posição com Eduardo.

Já no Vitória, quem está perto do acerto é o zagueiro Alan Costa, que não conseguiu se firmar no Internacional em 2016 e deve ser emprestado. Ele viria para brigar por uma vaga na zaga com Fred, Kanu e Ramon. Outro que pode chegar nos próximos dias é o meia argentino Leonardo Pisculichi, titular do River Plate por três anos, mas que perdeu espaço no time nos últimos meses. A intenção da diretoria rubro-negra é que ele seja o novo camisa 10 do Leão.

Em compensação, o Vitória pode perder Marinho, na mira de Flamengo e clubes do exterior. O Leão pede R$ 17 milhões para liberá-lo (o clube ficaria com metade do valor,

adblock ativo