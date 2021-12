Aniversariante, Curry comanda 49ª vitória do Warriors em casa na NBA

Aniversariante do dia, Stephen Curry comemorou seus 28 anos com mais uma boa atuação e nova vitória do Golden State Warriors diante de sua torcida, na noite desta segunda-feira. Sob o seu comando, os atuais campeões da NBA derrotaram o New Orleans Pelicans por 125 a 107, marcando a 49ª vitória consecutiva da equipe em casa.

Foi ainda o 60º triunfo do Warriors na temporada. Com apenas seis derrotas, lideram com folga a Conferência Oeste e apresentam de longe a melhor campanha do campeonato até agora. Afastado da zona de classificação dos playoffs, o Pelicans tem apenas 24 vitórias e 42 derrotas na mesma Conferência.

Nos 31 minutos em que esteve em quadra, Curry anotou 27 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Não foi sua atuação mais brilhante, mas foi o suficiente para justificar os cartazes de "parabéns" da torcida presente na Oracle Arena.

Para festejar seu aniversário com tranquilidade, Curry contou com as parcerias fundamentais de Klay Thompson, responsável por 18 pontos, e Draymond Green, autor de um "double-double" de 14 pontos e 12 rebotes.

Os brasileiros também participaram da festa. Leandrinho registrou nove pontos, três rebotes e uma assistência nos 21 minutos em que esteve em quadra. Anderson Varejão, por sua vez, jogou por apenas sete minutos, mas contribuiu com sete pontos e três rebotes.

Não foram os únicos brasileiros em quadra nesta noite. Em 16 minutos, Raulzinho registrou sete pontos, dois rebotes e três assistências na surpreendente vitória do Utah Jazz sobre o Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste, pelo placar de 94 a 85, em casa.

O principal nome dos visitantes foi novamente LeBron James, responsável por um "double-double" de 23 pontos e 12 rebotes. Mas o astro foi ofuscado por Rodney Hood, cestinha da partida, com 28 pontos. Ele conduziu o Jazz ao seu 32º triunfo (tem ainda 35 derrotas), na briga para voltar à zona de classificação dos playoffs do lado Oeste. Já o Cavaliers continua na ponta no Leste, com 47 vitórias e 19 derrotas.

Em outro duelo com brasileiro em quadra, o Washington Wizards bateu o Detroit Pistons por 124 a 81, em casa. Nenê surpreendeu ao se tornar o cestinha da partida, mesmo começando no banco de reservas. Ele anotou 20 pontos, apesar de jogar apenas 15 minutos. Foi uma contribuição decisiva para o 31º triunfo do Wizards, que seguem em busca da vaga nos playoffs. A equipe tem ainda 35 derrotas.

Outro bom jogo da rodada envolveu dois dos principais times do lado Leste. E, mesmo jogando fora de casa desfalcado, o Chicago Bulls superou o vice-líder Toronto Raptors por 109 a 107. Sem Pau Gasol e Derrick Rose, o Bulls apostou no reserva Doug McDermott, responsável por 29 pontos e cestinha da equipe. Só não foi melhor que Kyle Lowry e os 33 pontos que marcou para o Raptors.

Com o resultado, o Raptors segue em segundo lugar, com 44 triunfos e 21 derrotas. O Bulls ocupam o oitavo lugar, último que dá vaga para os playoffs, com 33 vitórias e 32 derrotas.

