Anfitrião disputa etapa local do Mundial entre os favoritos

O baiano Bruno Jacob, de 29 anos, será um dos 20 pilotos do país e do exterior na disputa da 4ª etapa do 15º Jet Waves World Championship, o circuito mundial de manobras de jet ski nas ondas. A competição, válida também pelo Campeonato Sul-americano, começa na sexta-feira, 15, e vai até domingo, 17, na praia de Stella Maris, em Salvador.

Jacob treinou uma manobra inédita para surpreender seus concorrentes. "Não posso antecipar porque os adversários vão saber, mas será diferente das nove que já apresentei este ano", contou o piloto, após uma série de ponta-cabeça durante o treino em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte.

Este é o sexto ano de Jacob disputando o Circuito Mundial e a terceira colocação no ranking atual é a melhor obtida por ele até agora. O piloto vem fazendo uma escalada crescente rumo à liderança do circuito. Em Portugal, foi apenas o 5º colocado, mas subiu para terceiro na França e terminou em segundo na Inglaterra.

Como de costume, o concorrente 'casca grossa' nas três primeiras etapas foi o americano Mark Gomes. "Ele é o atual campeão mundial. Espero equilibrar a disputa para continuar essa escalada e vencer aqui, local que conheço melhor do que ele", disse Jacob.

Como mostrou durante o treinamento, a competição é disputada com o piloto fazendo manobras de surfe com o jet e também em saltos de até 10 metros. As duas modalidades valem 50% da pontuação cada uma e têm notas separadas de 1 a 10.

"São cinco juízes julgando as apresentações e mais um árbitro que chefia a arbitragem. No surfe eles julgam as manobras feitas na parte crítica da onda, e nos saltos a amplitude, dificuldade e finalização" explicou Tchello Brandão, presidente da Federação de Esportes Radicais no Brasil, a responsável pela organização da competição na Bahia.

Esta é a primeira vez que o Estado vai sediar uma etapa do Mundial, até o ano passado realizada em Santa Catarina. "Tivemos sempre uma parceria com o governo catarinense, mas este ano não fechamos e viemos para Salvador com apoio de patrocinadores independentes", relatou Brandão.

Top 16

Os organizadores da etapa confirmaram a participação dos 16 pilotos que já frequentam o circuito mundial, representantes de países como Estados Unidos, México, França e Inglaterra, além do Brasil.

Como a etapa somará pontos para o Sul-americano, virão também pilotos de países como Chile, Argentina e Peru, de onde vêm alguns dos melhores ranqueados. Entre os baianos, além de Bruno Jacob, estão inscritos outros quatro pilotos, três deles do interior.

Competidores de outras partes do país também marcarão presença na etapa, a exemplo do curitibano Augusto Ribas, de 25 anos. Um dos estreantes no circuito mundial, Ribas chegou comparando o frio de sua cidade com o clima ameno encontrado em Salvador.

"Lá estava fazendo 6° graus, caindo granizo e, pra treinar, só na neve. Chego aqui com 27° de temperatura e água quentinha", festejou o piloto.

adblock ativo