André Sá vence duelo brasileiro nas duplas em Metz

O brasileiro André Sá estreou com vitória no Torneio de Metz, disputado em quadras rápidas, na França. Nesta segunda-feira, 16, o número 68 do ranking de duplas e o australiano Paul Hanley, 47º colocado, derrotaram o também brasileiro Marcelo Demoliner, número 75, e o argentino Federico Delbonis, número 199, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 5 minutos.

Sá tem boas lembranças do Torneio de Metz, tanto que o ATP 250 francês foi o último torneio vencido pelo brasileiro, de 36 anos, em 2011, quando atuava ao lado do britânico Jamie Murray, irmão de Andy Murray.

Classificado para a segunda rodada do Torneio de Metz, Sá poderá ter pela frente outro tenista brasileiro e que foi seu parceiro na conquista de cinco títulos: Marcelo Melo. Cabeça de chave número 2 em Metz, Melo vai jogar ao lado do austríaco Julian Knowle e estreará contra os franceses Jeremy Chardy e Marc Gicquel.

No único jogo de simples disputado nesta segunda, o norte-americano Sam Querrey, número 31 do mundo, venceu o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4.

