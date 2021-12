Anderson Talisca prevê temporada de vitórias na China

Com data marcada para esta sexta-feira, 1º, o Guangzhou Evergrande, time do meia Anderson Talisca, ex-jogador do Bahia, estreará na temporada 2019 contra o Tianjin Tianhai, partida válida pelo Campeonato Chinês.

Comandado pelo ex-zagueiro italiano Fábio Cannavaro - melhor do mundo na temporada 2006 - o time de Talisca disputará, além do 'Chinesão', a Liga dos Campeões da Ásia. Em contato com a assessoria do atleta, o jogador falou sobre a expectativa para esta temporada que se inicia

"A pré-temporada está sendo muito proveitosa, com treinos intensos e de bastante qualidade. Espero que possamos ter muitas conquistas este ano. Estamos nos preparando para isso. Quero fazer gols e dar muitas alegrias para essa torcida maravilhosa”, afirmou o baiano de 25 anos

Em 2018, o atleta disputou 48 jogos, deu sete assistências e marcou 29 gols. Desses gols, 10 foram de cabeça e 19 com pé esquerdo. Além disso, Talisca foi convocado pelo técnico Tite para dois amistosos da Seleção Brasileira, contra Rússia e Alemanha, disputados antes da Copa do Mundo.

