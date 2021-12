Anderson Talisca, a nova joia do Benfica

Revelado no Bahia, o jovem brasileiro Anderson Talisca vem se destacando como uma das principais surpresas do futebol europeu com o Benfica, clube no qual é constantemente comparado ao ex-craque Rivaldo.

Após pagar 4 milhões de euros para tirar o atleta de 20 anos do tricolor baiano, o Benfica vem recebendo o dinheiro de volta na forma de gols: Talisca é o artilheiro do clube lisboeta na temporada, com sete gols em 12 jogos, incluindo os três marcados nas vitórias sobre o Setubal e os dois gols sobre o Estoril, no Campeonato Português.

Nascido em Feira de Santana, na Bahia, o meia canhoto vem sendo usado pelo técnico Jorge Jesus como um segundo atacante, após as saídas de seus principais homens de frente neste temporada, o paraguaio Oscar Cardozo e o espanhol Rodrigo Moreno.

"Esse garoto me fez logo pensar em Rivaldo, por causa das características físicas e técnicas", analisou o técnico, que elogiou a capacidade de Talisca de jogar no apoio de um centro-avante, mas também como ponta, meia de armação ou até lateral-esquerdo.

Sem surpresas, o camisa 30 das 'Águias' acaba de estrear com a seleção brasileira olímpica contra Bolívia e Estados Unidos.

Polêmica com Mourinho

O atacante brasileiro Jonas, ex-Valencia e hoje colega de Benfica, também prevê um futuro brilhante para o jovem companheiro, que, segundo ele, "tem tudo para arrebentar na seleção principal".

"As qualidades de Talisca são perfeitas para o futebol europeu: ele é alto, rápido e um ótimo finalizador", elogiou Jonas.

Contudo, à imagem do Benfica, que começou a campanha na Liga dos Campeões com duas derrotas diante do Zenit russo (2-0) e do Bayer Leverkusen alemão (3-1), os primeiros passos da jovem revelação brasileira na competição europeia não foram decepcionantes.

Titular nas duas partidas, ele ficou em campo por apenas 20 minutos no primeiro jogo, substituído após a expulsão do goleiro Artur, e 45 minutos no segundo, saindo no intervalo, quando os lusos já perdiam por 2 a 0.

"Na Liga dos Campeões, não temos direito ao erro, e infelizmente, cometemos muitos", reconheceu o jogador de origem humilde, que afirma manter os pés no chão, apesar da ascensão fulgurante.

Talisca, aliás, deu origem a um pequeno desentendimento entre Jorge Jesus e José Mourinho. O técnico português do Chelsea afirmou conhecer a história do jovem meia, ao qual foi só elogios. Jesus, porém, reivindicou a descoberta do jogador, duvidando publicamente das afirmações do famoso colega.

Ao mesmo tempo lisonjeado e incomodado com a polêmica, Talisca garante que não se abalará com a atenção dos grandes clubes ingleses, como Chelsea, Liverpool e Arsenal.

Por enquanto, o Benfica quer ver todo o talento do brasileiro nesta quarta em Monaco, no intuito de dar novo rumo à campanha na Liga dos Campeões, competição na qual, no momento, as Águias correm sérios riscos de não avançar às oitavas de final.

