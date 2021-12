Anderson Silva volta ao octógono dia 14 de maio, diz agente

Sem vencer desde 2012, Anderson Silva tem pressa para acabar com o jejum que tanto lhe aflige. Depois de perder sucessivas lutas - duas para Chris Weidman e uma para Michael Bisping - o brasileiro vai enfrentar o jamaicano radicado em Nova York Uriah Hall, no dia 14 de maio, no UFC 198 em Curitiba. O Ultimate ainda não oficializou o combate, mas o próprio empresário do Spider, Jorge Guimarães, confirmou para o blog Na Grade do MMA.

Conhecido em 2013 como "Homem-Ambulância" por ter mandando três rivais para o hospital com seus nocautes durante as gravações do TUF 17, Uriah, 31 anos, está no auge da forma física e possui um estilo de luta bastante ofensivo.

Anderson Silva tem um cartel profissional de 33 vitórias, sete derrotas e uma luta sem resultado. Já Uriah Hall possui um retrospecto de 12 vitórias e seis derrotas. O jamaicano vem de derrota para Robert Whittaker em novembro do ano passado.

adblock ativo