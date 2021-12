Anderson Silva vai lutar mais 15 vezes pelo UFC

Aos 39 anos, Anderson Silva, ex-campeão dos médios (até 84kg), disse que assinou um contrato de 15 lutas com o UFC. O brasileiro não luta desde de dezembro de 2013 após fraturar a perna esquerda na revanche contra Chris Weidman.

"Eu tinha mais sete lutas no meu contrato. Estive com o Lorenzo [Fertitta, dono do UFC] e o Dana [White, presidente], e o ele foi rasgado. A gente assinou por mais 15 lutas. Para deixá-lo [Dana] maluco, assinei por mais 15 lutas. E para deixar a galera lá em casa maluca também", contou o Aranha, ao site Combate.

O brasileiro tem treinado para lugar contra Nick Diaz no dia 31 de janeiro de 2015, no UFC 183, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Anderson Silva tem um cartel de 33 vitórias e seis derrotas.

